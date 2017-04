Rupiah Menguat Rp13.321/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau menguat tipis. Rilis cadangan devisa sore ini turut membantu penguatan mata uang Garuda.



Mengutip data Bloomberg, Jumat 7 April 2017, rupiah ditutup menguat tipis ke level Rp13.321 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai tujuh poin atau setara 0,06 persen.

Rentang gerak rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini berada di Rp13.318 per USD hingga Rp13.366 per USD. Rupiah lebih kokoh dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp13.333 per USD.Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah ditutup menguat ke level Rp13.320 per USD. Rupiah menguat hingga 11 poin atau setara 0,0825 persen. Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) berada di Rp13.341 per USD.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta sebelumnya memprediksikan Rupiah masih stabil tetapi gagal menguat, terseret arus penguatan dollar di pasar global di perdagangan Jumat.Sentimen positif dalam negeri gagal mempertahankan penguatan rupiah. Di tengah penguatan dolar index, naiknya Consumer Confidence Index serta rilis cadangan devisa hari ini yang diperkirakan naik, bisa mencegah pelemahan terlalu dalam.(AHL)