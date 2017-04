Saatnya 'Kartini' Masuk Bursa

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaku pasar perempuan ada di pasar modal tercatat masih sangat minim bila dibandingkan dengan partisipasi para pria. Momentum peringatan Hari Kartini setiap tahunnya seakan mengingatkan "keperkasaan" wanita di segala bidang, termasuk di pasar modal.



Perempuan Indonesia saat ini sudah lebih cerdas dan mandiri dalam berinvestasi. Sehingga diharapkan partisipasi perempuan di dunia pasar modal akan lebih meningkat.

Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S. Soetiono menjelaskan, dari 250 juta populasi penduduk di Indonesia, hanya 11 persen yang melek pasar modal. Sayangnya, angka partisipasi perempuan masih sangat kecil, jika dibanding laki-laki.Baca:"Tapi potensi masih terbuka lebar untuk mengajak anak keluarga, ibu juga mengutamakan perempuan untuk kita edukasi supaya pandai melakukan perencanaan menjadi kelompok yang utama," kata Kusumaningtuti, saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat 21 April 2017.Menurut dia, peran perempuan yang dominan sebagai perencana keuangan keluarga‎, menurut Kusumaningtuti, sangat dibutuhkan dorongan literasi keuangan. Pada saat ini juga, tingkat literasi keuangan perempuan di skala nasional masih kalah jauh dibanding pria."Hingga saat ini tingkat literasi perempuan 25 persen, nasionalnya sudah 29,6 persen per 2016. Sedangkan pria 33 persen," ungkap Tituk sapaan akrab Kusumaningtuti.Baca:Oleh karena itu, dalam mendorong partisipasi literasi dan inklusi perempuan sektor keuangan di pasar modal, pihak bursa menyelenggarakan acara Kartini, Yuk Nabung Saham Expo yang berlangsung sejak 21-23 April 2017.Acara ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. ‎Adapun rangkaian acaranya mendatangkan pembicara wanita profesional di bidangnya masing-masing. Mereka juga aktif di dunia pasar modal, seperti ‎Lifestyle Blogger Tara Amelz, Public Figur Astrid Satwika, Public Figur Widi Mulia, Financial Blogger Fioney Sofyan, Founder CeweQuat Bunga Mega, Perencana Keuangan QM Financial Nurfitriavi, dan Perencana Keuangan Indah Hapsari.‎(AHL)