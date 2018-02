Melemah Tiga Poin, Rupiah Berada di Rp13.618/USD

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Jatuhnya mata uang rupiah terhadap mata uang Paman Sam karena masih minimnya positif dari dalam negeri.



Bloomberg, Rabu, 21 Februari 2018 mencatat mata uang rupiah melemah tiga poin dengan berada pada Rp13.618 per USD. Sedangkan Yahoo Finance mencatat rupiah melemah delapan poin dengan berada pada Rp13.616 per USD. Kemudian Bank Indonesia melemah lima poin dengan berada pada Rp13.582 per USD.

Sementara itu pergerakan mata uang rupiah terhadap mata uang negara lainnya bervariasi. Mata uang rupiah naik 49,51 poin dengan berada pada Rp16. 768 per euro. Selain itu mata uang melemah 11,17 poin dengan berada pada Rp19.003 per poundsterling.



Mata uang rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar AS (USD), seiring masih minimnya sentimen positif dalam negeri. Kondisi itu kian diperparah karena mulai menguatnya gerak USD. Meski demikian, diharapkan sejumlah sentimen positif bisa terus berdatangan.



"Rupiah yang telah di bawah atau melebihi posisi Rp13.566 per USD, mengindikasikan berkurangnya permintaan rupiah dibandingkan dengan USD. Kejadian itu membuat rupiah bakal kembali mengalami pelemahan," ungkap Analis Senior Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.



Karena itu, Reza mengharapkan, pelaku pasar tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat memicu rupiah mengalami pelemahan kembali. "Rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.615 per USD, sedangkan resisten akan berada di Rp13.594," jelas Reza.



Lebih lanjut, Reza mengaku, gerak nilai tukar rupiah tidak banyak mengalami perubahan dan pergerakannya masih tetap datar. Bahkan geraknya cenderung melemah. "Tidak ada sentimen bagus dan meningkatnya imbal hasil obligasi AS. Hal itu membuat perdagangan USD menguat di hari kemarin yang akhirnya memberikan dampak bagi rupiah," ucap dia.



Kembali adanya ekspektasi kenaikan suku bunga the Fed, masih kata Reza, memberikan sentimen positif bagi terapresiasinya USD. "Dari sisi lain, mata uang euro yang kembali tertekan dengan adanya pembahasan Brexit, itu juga memberikan dampak ke rupiah," pungkas dia.







