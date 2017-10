Rupiah Pagi di Akhir Pekan Melemah ke Rp13.485/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.464 per USD. Kendati mengalami pelemahan, namun nilai tukar rupiah bertahan di level Rp13.400 per USD.



Mengutip Bloomberg, Jumat 6 Oktober 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp13.485 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.478 per USD hingga Rp13.490 per USD dengan year to date return di minus 0,07 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.284 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average mengalami kenaikan sebanyak 113,75 poin atau 0,50 persen menjadi 22.775,39. Sementara S&P 500 naik 14,33 poin atau 0,56 persen menjadi 2.552,07. Indeks Nasdaq Composite naik 50,73 poin atau 0,78 persen menjadi 6.585,36.







Dalam pekan yang berakhir 30 September, angka awal untuk klaim awal musiman disesuaikan adalah 260 ribu, turun 12 ribu dari tingkat tak terkalahkan minggu sebelumnya dari 272 ribu, lapor Departemen Tenaga Kerja AS.



"Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 268.250, turun 9.500 dari rata-rata minggu lalu yang tidak direvisi 277.750," kata departemen tersebut.



Departemen Perdagangan AS mengumumkan pada Kamis bahwa defisit barang dan jasa adalah sebesar USD42,4 miliar pada Agustus, mengalami penurunan sebanyak USD1,2 miliar dari pembacaan revisi di Juli.



Pesanan baru untuk barang-barang manufaktur pada Agustus, naik dua dari tiga bulan terakhir, meningkat sebanyak USD5,4 miliar atau 1,2 persen menjadi di posisi USD471,7 miliar, kata Departemen Perdagangan dalam sebuah laporan terpisah.









(ABD)