RUPLSB Barito Pacific Setuju Buy Back Saham Rp200 Miliar

Jakarta: Pemegang saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Salah satu hasil dari isi rapat adalah para pemegang saham telah menyetujui rencana perusahaan melakukan pembelian kembali saham (buy back) 100 juta lembar saham dengan dana sebanyak-banyaknya Rp200 miliar.



Tujuan perseroan atas pelaksanaan pembelian kembali saham, menurut Direktur Utama Barito Pacific Agus Salim Pangestu, adalah dengan harapan meningkatkan struktur permodalan. Peningkatan struktur permodalan menjadi penting guna mengakselerasi laju bisnis di masa mendatang.

"Pembelian kembali saham akan berasal dari kas internal perusahaan dan akan dilaksanakan selama periode enam bulan, terhitung sejak 15 Desember 2017 hingga 14 Juni 2018," tutur Agus Salim Pangestu, di Wisma Barito, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.



Bukan hanya pembelian kembali, lanjut dia, RUPSLB perusahaan juga mengumumkan rencana menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue sebanyak-banyaknya 5,6 miliar saham dengan target perolehan dana sebanyak-banyaknya USD1 miliar untuk perusahaan.



Adapun BRPT berencana menggunakan dana right issue untuk mengakuisisi 66,67 persen saham Star Energy Group Holdings Pte Ltd dengan harga sekitar USD755 juta, dan untuk modal kerja. Perseroan berharap akuisisi Star Energy dapat mengubah perusahaan menjadi grup energi terintegrasi terkemuka dengan geothermal yang berkapasitas dunia dan aset petrokimia.



"Transaksi ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengakuisisi Star Energy, tonggak penting di dalam transformasi Barito Pacific yang juga dapat memberikan tambahan dana untuk pertumbuhan berkelanjutan dari perusahaan di dalam perjalanan guna menjadi grup energi terintegrasi terkemuka," ungkap Agus Salim Pangestu.



Right issue, lanjut dia, akan disusun untuk memungkinkan pembagian sebagian kepemilikan saham untuk dialokasikan kepada institusi investor baru. Selain itu, perusahaan meyakini right issue ini akan berdampak kepada peningkatan saham publik dan investor yang lebih beragam.



Tentunya kondisi itu akan memberikan dampak positif terhadap likuiditas perdagangan, visibilitas yang lebih baik bagi investor di Indonesia dan luar negeri, serta meningkatkan akses perusahaan terhadap perdagangan pasar modal domestik dan internasional.



"Right issue akan bergantung pada persetujuan saham di dalam RUPSLB yang dijadwalkan pada 22 Januari 2018, dan diharapkan dapat memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK, sehubungan dengan pernyataan pendaftaran yang akan disampaikan oleh perusahaan," pungkas dia.





(ABD)