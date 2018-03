Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami penurunan pada penutupan perdagangan hari ini. Penutupan IHSG terjadi disaat data perekonomian AS sedang buruk.



Pada penutupan, Rabu 14 Maret 2018, IHSG turun 30,23 poin atau 0.47 persen dengan berada pada 6.382. Indeks JII turun 10,5 poin dan LQ45 turun 5,54 poin. Volume perdagangan mencapai 8,6 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,4 triliun.

Sebanyak 155 saham menopang indeks dan 232 turun. Semua sektor saham anjlok. Sektor yang paling merah adalah pertambangan dan perkebunan. Sementara itu satu-satunya sektor saham yang menghijau adalah konsumer.



Bursa AS semalam ditutup melemah tertekan sentiment pemecatan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. Trump telah menunjuk Direktur CIA Mike Pompeo, yang dipandang lebih loyal, untuk menggantikan Tillerson. Adapun yang akan menggantikan Pompeo adalah Gina Haspel, wakil direktur badan tersebut.



Sementara rilis data pertumbuhan harga konsumen AS melambat pada 18 Februari mengindikasikan adanya bahwa kenaikan inflasi diperkirakan bertahap. Penguatan harga minyak mentah merespon laporan industri yang menunjukkan penurunan jumlah stok bahan bakar AS.



Sementara itu pada perdagangan kemarin dari domestik, IHSG melemah 1,35 persen dengan dana asing tercatat net sell Rp701,9 miliar di pasar regular. Jatuhnya IHSG kemarin diperkirakan tak akan banyak mengerek IHSG pada perdagangan hari ini.



"IHSG cenderung sideways hari ini. EIDO ditutup melemah dengan pergerakan Rupiah di rentang Rp13.730 per USD hingga Rp13.750 per USD," jelas hasil riset analis Samuel Sekuritas.





