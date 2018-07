IPO, Saham Tanrise Property Melonjak 69%

Jakarta: PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) atau Tanrise Property resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) ‎di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini. Perusahaan melepas 1,5 miliar saham di harga penawaran Rp163 per saham.



Pantauan Medcom.id, Senin, 9 Juli 2018, saham perusahaan naik 69,33 persen dari Rp163 per saham menjadi Rp276 per saham. Saham RISE ditransaksikan satu kali dengan volume perdagangan mencapai 10 lot.

‎Direktur Utama Jaya Sukses Makmur Sentosa, Belinda Natalia menyatakan perusahaan akan meraih dana segar sekitar Rp240 miliar dari hasil IPO. Setelah dikurangi biaya emisi, dana tersebut akan ‎digunakan untuk menyelesaikan dua proyek high-rise yaitu Voza Premium Office dan The 100 Residence.



"Rinciannya sebesar 53 persen dialokasikan untuk pengembangan proyek Voza milik anak usaha tak langsung, yakni PT T‎anrise Indonesia dan sebesar 47 persen akan dialokasikan ke The 100 Residence milik anak usaha PT Rodeco Indonesia," jelas Belinda, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta.



Demi memuluskan proses pelaksanaan IPO, perusahaan telah menunjuk PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).



Pada saat ini perusahaan telah memiliki berbagai properti unggulan dalam lini usaha high-rise building residential dan hospitality. Proyek-proyek itu berada di kawasan-kawasan strategis sehingga memiliki nilai investasi yang tinggi dan menguntungkan.



"Sampai akhir tahun, kita mencatatkan aset sebesar Rp1,78 triliun," tukas dia.





(AHL)