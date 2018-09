IHSG Melemah karena Panic Selling

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan hari ini berada di zona merah. IHSG berada pada titik 5.600 atau mendekati level yang terendah pada tahun ini. Mengenai hal ini pengamat pasar modal Desmond Wira mengatakan bahwa melemahnya IHSG karena rupiah dan sentimen dari emerging market yang anjlok.



"IHSG melemah karena rupiah melemah hampir Rp15 ribu per USD dan faktor lain dari sentimen emerging market seperti mata uang Argentina, Afrika selatan, Turki yang akan berdampak ke Indonesia akhirnya investor panic selling karena semua sektor turun," kata Desmond Wira kepada Medcom, Rabu, 5 September 2018.

Dia mengatakan bahwa secara fundamental perekonomian dalam negeri cukup baik dengan inflasi yang terkendali, namun Indonesia memiliki defisit neraca berjalan yang cukup besar mencapai tiga persen. Kondisi ini menyebabkan mata uang rupiah melemah terus dan berdampak ke IHSG.



IHSG pun, kata dia, masih menantikan sentimen positif dari bursa regional dan Dow Jones (AS) serta kebijakan kenaikan suku bunga oleh BI. Kenaikan suku bunga BI bisa meredam aksi jual investor yang terjadi pada belakangan ini.



"Support sebenarnya ada di 5.500-an dan sebentar lagi akan ada teknikal rebound. Investor masih tunggu sentimen positif dari regional dan AS dan kenaikan suku bunga BI," kata Desmond.



Namun dia menjelaskan bahwa sampai akhir tahun masih akan terjadi perang dagang dan pergolakan harga minyak yang diperkirakan akan mempersulit perdagangan saham. Dia memperkirakan IHSG masih akan bergejolak sampai dengan akhir tahun.



"Hampir akhir tahun masih perang dagang dan harga minyak. Perjalanan masih panjang dan saya perkirakan masih berat untuk trading," pungkas dia.



Dia pun menegaskan bahwa ketika ada kenaikan suku bunga maka yang akan berimbas positif adalah saham blue chip sebagai stock mover. Sektor yang masih akan mendukung indeks adalah saham perbankan berkapitalisasi besar.





(SAW)