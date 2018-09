BEI Catat Saham Natura City jadi Emiten ke-600

Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan pencatatan saham PT Natura City Developments Tbk sebagai perusahaan tercatat ke-600 di industri pasar modal.



"Pencatatan saham perdana ini merupakan momen spesial di mana jumlah perusahaan tercatat saat ini menjadi sebanyak 600 emiten di BEI," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 28 September 2018.

Melalui pencatatan ini, lanjut dia, BEI meminta agar perusahaan terus menerapkan tata kelola yang baik (GCG) sehingga dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang tumbuh besar.



"Dengan begitu, saham perusahaan akan diminati investor di pasar modal," katanya.



Natura City Developments merupakan perusahaan bidang properti. Dalam aksi korporasi itu perseroan menawarkan sebanyak 2,6 miliar saham baru seharga Rp120 per lembar. Dengan demikian, total dana yang diperoleh perseroan dari IPO mencapai Rp312 miliar.



Direktur Utama Natura City Developments Elfi Darlis mengatakan dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk pembayaran kewajiban sehubungan dengan pengembangan usaha, tambahan perolehan tanah, dan modal kerja.



"Perseroan sedang mengembangkan area kurang lebih 200 hektare (ha) di Kawasan Serpong," tambah dia.



Ke depannya, lanjut dia, perseroan juga menjajaki untuk merambah ke daerah lainnya di Jawa Barat dan Sumatera. Pada perdagangan perdana hari ini, saham Natura City Developments dengan kode emiten CITY itu naik 70 persen menjadi Rp204 per saham dibandingkan harga perdana Rp120 per saham.









(AHL)