Rupiah Diperkirakan Melemah ke Rp14.600/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 94,50-95,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro dan poundsterling. Penguatan USD didorong oleh naik tajamnya imbal hasil treasury AS 10 tahun sebesar tujuh bps semalam menjadi 2,96 persen.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan kenaikan tajam tersebut didorong oleh spekulasi di pasar bahwa Bank of Japan (BoJ) secara perlahan mulai menghentikan stimulus moneternya seiring membaiknya ekonomi di negara tersebut. Spekulasi tadi mendorong kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah Jepang sebanyak enam bps ke level 0,09 persen.

"Rupiah kemungkinan melemah seiring naik tajamnya imbal hasil treasury AS yang kemungkinan mendorong arus modal keluar di pasar obligasi. Rupiah kemungkinan akan melemah ke level Rp14.500 sampai dengan Rp14.600 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 13,83 poin atau 0,06 persen menjadi berakhir di 25.044,29 poin. Indeks S&P 500 naik 5,15 poin atau 0,18 persen menjadi ditutup di 2.806,98 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 21,67 poin atau 0,28 persen, menjadi 7.841,87 poin.



Perusahaan induk Google Alphabet membukukan laba per saham dan pendapatan, yang keduanya melampaui perkiraan Wall Street setelah bel penutupan pada Senin 23 Juli. Facebook dan Amazon akan melaporkan pendapatan mereka pekan ini. Saham-saham teknologi berkinerja terbaik tahun ini, naik lebih dari 15 persen sejauh ini.



Musim pelaporan laba ini sangat bagus sejauh ini. Laba kuartal kedua diperkirakan meningkat 22 persen dari periode yang sama tahun lalu, menurut Thomson Reuters. Tidak termasuk sektor energi, estimasi pertumbuhan pendapatan menurun menjadi 18,2 persen.









(ABD)