CINT Bidik Penjualan Rp387 Miliar di 2018

Jakarta: Anak usaha PT Trisula International Tbk (TRIS), yakni PT Chitose Internasional Tbk (CINT) membidik peningkatan penjualan 3,5 persen menjadi Rp387 miliar di tahun ini, dari posisi penjualan Rp373,96 miliar. Selain itu laba juga ditargetkan naik menjadi Rp42,6 miliar.



"Target laba sebelum pajak kita mencapai Rp42,6 miliar, dari posisi Rp27,66 miliar di 2017," ungkap Direktur Chitose Internasional Timatius J Paulus, ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), SCBD Sudirman, Jakarta, Senin, 23 April 2018.

Demi mengerek penjualan, dia menyatakan, perseroan menganggarkan dana belanja modal sebesar Rp5,4 miliar. Dana itu akan digunakan untuk mengembangkan produk baru serta meningkatkan produktivitas.



Perseroan optimistis dengan kinerja bisnis tahun ini, seiring dengan fundamental makro ekonomi Indonesia yang positif dengan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen.



"Apalagi pemerintah menganggarkan dana pendidikan mencapai Rp444,13 triliun atau 20 persen dari total anggaran belanja pemerintah di RABPN 2018, menjadi peluang positif bagi produk school furniture perseroan," ungkap dia.



Strategi perseroan mengerek bisnis, dia mengaku, dengan melanjutkan dan memperkuat diversity produk dan bisnis, pengenalan produk baru, new business model, pengendalian biaya produksi dan operasional dan mencari peluang untuk inorganic business growth melalui pemilihan merchandising. Selain itu meningkatkan strategi pemasaran dengan team yang komplit dan solid.



Pada November 2017 yang lalu, perseroan telah menandatangani Joint Venture Agreement dengan C-Eng Co Ltd, perusahaan dari Jepang. Joint Venture Company ini bergerak di bidang trading yang menjual produk matress. Produk berteknologi Jepang dan material P/E dari Amerika Serikat. komposisi saham PT Chitose Internasional Tbk 70 persen dan C-Eng Co Ltd 30 persen dari modal dasar Rp10 miliar.



"Kami juga berencana membuka distributor sebagai anak perusahaan untuk memperkuat pemasaran di wilayah sumatra selatan, dengan komposisi saham 95 persen, dan sisanya lima persen ada di PT Tritirta Inti Mandiri," tegas Timatius.







(SAW)