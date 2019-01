Rupiah Melemah, Laju IHSG Mulai Terseok-seok

Jakarta: Langkah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk terus naik terasa berat pada penutupan hari ini. Setelah sempat memerah pada sesi I, IHSG bangkit dan menutup perdagangan awal pekan dengan kenaikan tipis. Kenaikan IHSG terjadi di tengah melemahnya mata uang rupiah.



IHSG pada penutupan perdagangan Senin, 21 Januari 2019, ditutup naik 2,67 poin atau 0,04 persen dengan berada pada 6.450. Volume perdagangan mencapai 10 miliar lembar saham dengan jumlah Rp7 triliun. Sebanyak 214 saham naik, 243 saham turun, dan 151 saham tak bergerak.

Sektor unggulan pada hari ini adalah perkebunan yang mendapat sentimen positif dari kenaikan harga CPO. Disusul dengan pertambangan dan infrastruktur. Sektor yang melemah adalah manufaktur.



MNC Sekuritas memperkirakan bahwa IHSG akan mengalami fase korektif untuk membentuk wave iv. Untuk target koreksi wave iv MNC memperkirakan IHSG akan berada pada level 6.370-6.320.



Sementara mata uang rupiah mulai melemah lagi pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah melemah 49 poin dengan berada pada Rp14.226 per USD menurut Bloomberg. Yahoo finance mencatat mata uang rupiah melemah 52 poin dengan berada pada Rp14.222 per USD. Sementara Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.212 per USD.







(SAW)