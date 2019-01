Rupiah Pagi Melesat ke Rp14.380/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi di pekan pertama di 2019 terpantau melesat di area positif dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.416 per USD. Positifinya kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 diharapkan menjadi katalis positif.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 4 Januari 2019, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.380 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.325 hingga Rp14.380 per USD dengan year to date return di 0,33 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.141 per USD.

Di sisi lain, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,52 persen menjadi 96,3131 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1391 dari USD1,1344 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2629 dari USD1,2609 pada sesi sebelumnya.



Dolar Australia naik menjadi USD0,7002 dibandingkan dengan USD0,6997. Sedangkan USD dibeli 107,75 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 109,19 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9885 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9903 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3480 dolar Kanada dari 1,3585 dolar Kanada.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh secara dramatis sebesar 600,02 poin atau 2,83 persen, menjadi ditutup di 22.686,49 poin. Indeks S&P 500 merosot 62,14 poin atau 2,48 persen, menjadi berakhir di 2.447,89 poin. Indeks Komposit Nasdaq juga anjlok 202,43 poin atau 3,04 persen, menjadi ditutup di 6.463,50 poin.



Saham Apple anjlok mendekati 10 persen pada jam penutupan, membebani Dow Jones Industrial Average yang sedang bertarung melawan penurunan lebih dari 300 poin dan membukukan kerugian satu hari terbesar dalam enam tahun terakhir.



Apple merevisi perkiraan pendapatan pada kuartal pertama tahun fiskal 2019 lebih rendah menjadi sebesar USD84 miliar, CEO Tim Cook mengumumkan dalam sebuah surat kepada para investor. Angka tersebut menjadi penurunan tajam dari panduan sebelumnya di kisaran USD89 miliar-USD93 miliar, adalah pemangkasan perkiraan pertama dalam lebih dari 15 tahun.









(ABD)