Rupiah Rontok, IHSG Cerah

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau makin tertekan pada penutupan perdagangan sore ini.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 26 Oktober 2018, rupiah terpantau melemah hingga 29 poin atau setara 0,19 persen ke posisi Rp15.216 per USD.

Pada pembukaan pagi rupiah sempat berada Rp15.193 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya di level Rp15.187 per USD. Rentang gerak rupiah pada penutupan sore ini berada di level Rp15.193 per USD hingga Rp15.218 per USD.



Sementara itu perdagangan rupiah berdasarkan Yahoo Finance berada di level Rp15.214 per USD. Rupiah tertekan hingga 39 poin atau setara 0,26 persen.



Sedangkan rupiah berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia (BI) berada di level Rp15.2007 per USD.



Di sisi lain gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan hari ini menguat 29,956 poin atau setara 0,521 persen ke 5.784.



Adapun volume perdagangan tercatat sebanyak 10,4 miliar lembar saham senilai Rp7,1 triliun. Sebanyak 185 saham menguat, 204 saham turun, dan 27 saham stagnan.









(AHL)