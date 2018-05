IHSG Perdagangan Pagi Parkir di Jalur Merah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin pagi atau di awal pekan terlihat tergelincir di zona merah. Kondisi itu terjadi meski sudah ada kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok sehingga menghilangkan kekhawatiran terjadinya perang dagang di masa mendatang.



IHSG Senin, 21 Mei 2018, perdagangan pagi dibuka tertekan sebanyak 18,53 poin atau setara 0,32 persen ke posisi 5.764. Level tertinggi IHSG terlihat berada di posisi 5.786 dan level terendah IHSG terpantau berada di posisi 5.762.

Volume perdagangan pagi dibuka sebanyak 334 juta lembar saham senilai Rp353 miliar dengan jumlah frekuensi sebanyak 16.349. Sebanyak 97 saham menguat, sebanyak 71 saham melemah, dan sebanyak 112 saham tidak mengalami perdagangan.



Sementara itu, Samuel Research Team menyebut, dari dalam negeri, indeks melemah 0,56 persen ke level 5.783,3 di tengah hijaunya mayoritas bursa Asia Pasifik dan lemahnya bursa Eropa. Samuel Research Team melihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang melemah seiring lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).







"Bahkan, pelemahan rupiah di pasar spot lebih dalam lagi, menjadi Rp14.156 per USD. Pelemahan EIDO serta minimnya katalis positif dari global dan domestik juga berpotensi menekan pergerakan IHSG hari ini," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya.



Di sisi lain, saham-saham di Wall Street bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi di tengah langkah para investor mencerna laporan laba perusahaan terbaru serta pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung antara Tiongkok dan Amerika Serikat.



Indeks Dow Jones Industrial Average sedikit bertambah 1,11 poin, sebagian besar tidak berubah, menjadi ditutup di 24.715,09 poin. Indeks S&P 500 merosot 7,16 poin atau 0,26 persen menjadi berakhir di 2.712,97 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 28,13 poin atau 0,38 persen menjadi 7.354,34 poin.



Secara keseluruhan, ketiga indeks saham utama AS membukukan kerugian mingguan karena pasar bereaksi terhadap laporan dari pertemuan perdagangan AS-Tiongkok, meningkatnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan kenaikan harga minyak. Harga minyak dunia lebih rendah pada penutupan perdagangan Jumat.









