Bank Mandiri Siapkan Rp1,9 Triliun untuk Libur Lebaran

Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan dana tunai sebesar Rp57,26 triliun atau sekitar Rp1,9 triliun per hari untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan uang tunai di masyarakat pada Bulan Ramadhan dan menjelang Idulfitri 1439 H. Antisipasi tersebut akan diberlakukan selama 15 hari kerja pada 22 Mei sampai 20 Juni 2018



Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan, alokasi dana tunai tersebut meningkat sekitar 90 persen dari jumlah yang disiapkan secara harian pada kondisi normal. Alokasi dana tunai yang disiapkan tersebut telah memperhitungkan kebutuhan dana masyarakat selama libur.

"Di antaranya untuk pembayaran gaji bulan Mei dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada sekitar awal Juni. Selain itu, kami juga mengantisipasi dampak dari panjangnya rentang waktu cuti bersama musim lebaran tahun ini, yakni sejak 11 Juni sampai 20 Juni," kata Hery di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Mei 2018.



Khusus pada mesin ATM, Hery melanjutkan, Bank Mandiri juga bakal meningkatkan ketersediaan uang tunai menjadi Rp1 triliun per hari, dari sekitar Rp900 miliar per hari untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan dana saat cuti bersama.



"Dari nilai itu, sebesar 40 persen dari jumlah dana itu akan didistribusikan di wilayah Jabodetabek, sementara 60 persen lainnya akan disalurkan ke kota-kota besar di Indonesia di luar Jabodetabek seperti, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali," jelas dia.



Bank Mandiri akan menyiapkan jaringan IT secara optimal untuk memastikan seluruh operasional channel pembayaran elektronik lainnya, seperti jaringan ATM, SMS Banking, Mandiri Mobile, Mandiri Online dan Mandiri Call 14000 tetap terjaga dengan membentuk tim monitoring IT yang selalu siaga selama liburan.



Saat ini, nasabah dapat melakukan transaksi melalui 17.429 mandiri ATM. Selain itu nasabah juga dapat memanfaatkan lebih dari 60 ribu jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus. Untuk mengetahui lokasi cabang dan ATM Bank Mandiri terdekat, nasabah dapat mengakses melalui web Bank Mandiri.



Seluruh layanan perbankan 24 jam ini menyediakan sarana yang memungkinkan nasabah bertransaksi dengan nyaman seperti Informasi rekening, Transaksi Transfer, Transaksi Pembayaran Listrik, Air, Telepon/Handphone, Kartu Kredit, Tiket Pesawat dan Kereta Api, Pajak, Pendidikan, Asuransi, Televisi Berlangganan, Internet, Pembelian isi ulang Pulsa.



"Untuk membantu masyarakat melakukan penukaran uang kecil, Bank Mandiri juga menyiapkan tiga unit Mandiri Mobil (Mamo) untuk melayani penukaran uang di kawasan Monas secara bergantian pada 21-25 Mei 2018," pungkasnya.





(SAW)