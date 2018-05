Danai Proyek Infrastruktur, PTPP akan Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun

Jakarta: PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berencana menjalankan penawaran umum berkelanjutan dengan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp3 triliun yang dikakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, perseroan berencana menerbitkan sebesar Rp1,5 triliun, dengan target pencatatan di awal Juni 2018.



Direktur Utama PTPP Lukman Hidayat mengatakan perseroan berencana menerbitkan obligasi dalam dua seri. Seri A untuk jangka waktu tiga tahun dan seri B dengan jangka waktu lima tahun.

"Dengan sistem pembayaran kupon secara triwulanan, di mana tingkat kupon obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan sebesar 8,25 persen per tahun untuk seri A dan 8,5 persen per tahun untuk seri B," kata Lukman, ditemui di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.



Dana dari hasil obligasi, bilang dia, perseroan akan gunakan untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Obligasi berkelanjutan ini telah mendapatkan rating idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).



Perseroan, bilang dia, telah menunjuk tiga perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. "Sedangkan untuk Wali Amanat, perseroan sudah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR)," pungkas dia.





(SAW)