IPO, Pizza Hut Bidik Dana hingga Rp815,9 Miliar

Jakarta: PT Sarimelati Kencana Tbk, berencana menggelar penawaran umum perdana saham (IPO) dengan melepas ‎sebanyak-banyaknya 604.375.000 lembar saham atau setara 20 persen dari modal yang disetor penuh. Perusahaan menawarkan sahamnya di kisaran Rp1.100-Rp1.350 per saham.



Menurut Director Head of Investment Banking Mandiri Sekuritas Primonanto Budiatmodjo, dengan harga IPO Rp1.100-Rp1.350 per saham, maka dana segar yang bisa didapat sebesar Rp664,81 miliar sampai dengan Rp815,90 miliar.

"Untuk harga ada di kisaran Rp1.100 sampai dengan Rp1.350 per saham," ungkap Primonanto, dalam keterangan resminya, Senin, 23 April 2018.



Dana IPO setelah dikurangi biaya emisi, Direktur Sarimelati Kencana, Jeo Susanto menyatakan, sebesar 65 persen akan digunakan untuk menambah belanja modal perseroan, baik untuk pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gerai Pizza Hut Restaurant (PHR) dan Pizza Hut Delivery.



Sedangkan 35 persen sisanya, Jeo menerangkan, akan digunakan untuk pembayaran fasilits sebagian pinjaman bank atau lembaga perseroan.



"Kami‎ berencana untuk memperluas jaringan gerainya ke kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Indonesia Timur dan daerah lainnya," terang Jeo.



Untuk menyukseskan langkah IPO, Jeo menyebutkan, perusahaan yang menjual Pizza Hut telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT CSLA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.



"Kami dan penjamin pelaksana emisi efek merencanakan periode bookbuilding pada 23 April hingga 3 Mei 2018 dan untuk pencatatan saha di bursa rencanya akan dilaksanakan pada 23 Mei 2018," jelas dia.



Perusahaan Sarimelati Kencana telah berdiri sejak 1987 dengan struktur pemegang saham PT Sriboga Raturaya 90,99 persen dan Mountain High Investments Limited 9,01 persen. ‎



Dari sisi kinerja Sarimelati Kencana mengantongi kenaikan penjualan berturut-turut dari 2015 Rp2,49 triliun, 2016 Rp2,7 triliun dan 2017 sebesar Rp3 triliun. Pada periode yang sama, perseroan telah meraih laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp61,4 miliar, Rp130,4 miliar, dan Rp141,3 miliar.





