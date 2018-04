Perkembangan Ekonomi AS Jadi Alasan Rupiah Melemah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebut perkembangan di Amerika Serikat (AS) sebagai alasan melemahnya mata uang rupiah sepanjang hari ini. Pelemahan bukan hanya terjadi terhadap rupiah, namun juga mata uang negara maju dan negara berkembang lainnya terhadap dolar AS.



Dilansir Bloomberg, mata uang rupiah melemah 57 poin dengan mencapai Rp13.950 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 17 poin dengan berada pada Rp13.890 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah jauh 90 poin dengan berada pada Rp13.894 per USD.

"Yield global khususnya US treasury sudah mendekati tiga persen. Kenaikan yield treasury disebabkan antisipasi pasar global terhadap kenaikan Fed Fund Rate dalam waktu dekat," kata Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Rahmatullah di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 23 April 2018.



Dirinya menambahkan, kenaikan yield treasury di AS didukung oleh data ekonomi yang terus bagus, di mana data inflasi kemungkinan diyakini akan mencapai target. Kondisi tersebut membuat dolar AS menguat hampir terhadap mata uang negara lain.



"Pelemahan mata uang terhadap USD, tidak hanya terjadi pada negara berkembang, akan tetapi juga turut menyeret mata uang utama seperti Yen Jepang dan Euro. Tentunya kita sebagai bagian dari emerging tidak terlepas dari itu. Kita masih termasuk yang paling rendah," jelas dia.



Dari pantauan bank sentral, nilai tukar Rupiah dari awal tahun hingga periode dua sampai tiga hari lalu mengalami depresiasi hingga 2,23 persen. Sementara Brazillian Real turun 2,81 persen, Indian Rupee turun 3,38 persen, Philippine Peso turun 4,15 persen, dan Turkish Lira turun 6,54 persen.



Meski demikian, hanya terdapat dua negara yang mampu bertahan dari 'hantaman' dolar AS. Kedua mata uang tersebut adalah mata uang Thailand, Thai Baht yang menguat 4,01 persen dan mata uang Malaysia, Ringgit Malaysia yang terapresiasi 3,82 persen.









(SAW)