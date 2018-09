BEI Dorong Perusahaan di Babel Melantai di Bursa

Pangkalpinang: Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mendorong perusahaan di daerah itu menawarkan sebagian saham kepada masyarakat (go public) guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.



"IDX membuka akses perusahaan untuk sarana pendanaan jangka panjang sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk go public atau siap menjadi perusahaan publik," kata Executive Vice President BEI Saptono Adi Junarso, di Pangkalpinang, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 14 September 2018.

Ia mengatakan, IDX atau pasar modal Indonesia perwakilan Babel menggelar workshop go public untuk memberi peluang pendanaan bagi perusahaan di daerah itu yang tujuannya mempermudah pertumbuhan perusahaan agar lebih optimal dan menjadi perusahaan go public.



Permodalan yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja guna membiayai pertumbuhan perusahaan, membayar utang, investasi atau melakukan akuisisi.



Perusahaan yang sudah go public akan mudah meningkatkan nilai ekuitasnya sehingga memiliki struktur permodalan yang optimal. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh pendanaan selanjutnya.



"Di Babel baru satu perusahaan yang go public, yakni PT Timah. Kita harap perusahaan lain baik dari BUMD atau swasta bisa go public sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Babel," tambahnya.



Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan jika lebih banyak perusahaan di Babel menjadi perusahaan publik, maka lebih mudah bagi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



"IDX memberi peluang untuk perusahaan maupun masyarakat agar berinvestasi yang baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Jika perusahaan di Babel banyak yang go public, ekonomi masyarakat akan semakin kuat dan masyarakat pasti sejahtera," ujarnya.









(AHL)