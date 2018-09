Pasar Saham Respons Positif Kenaikan Suku Bunga

Jakarta: Imbas dari dinaikkannya suku bunga The Fed yang membuat Bank Indonesia (BI) ikut menaikkan suku bunga kebijakannya sebanyak 25 bps tampaknya tidak serta merta membuat laju rupiah menguat.



Terlihat dalam perdagangan antar valas, pergerakan rupiah berbalik melemah. Pelaku pasar lebih merespons dampak dari kenaikan suku bunga The Fed yang berpeluang memberikan sentimen positif bagi kenaikan dolar AS.

"Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.945-Rp14.929 per USD. Pergerakan rupiah untuk sementara berpeluang kembali melanjutkan pelemahannya seiring masih adanya sentimen dari dampak dinaikkannya suku bunga The Fed," ujar analis Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada, Jumat, 28 September 2018.



Dolar AS berpeluang menguat setelah data memperkuat pandangan optimistis tentang ekonomi AS dan mendukung sinyal The Fed untuk kenaikan suku bunga yang stabil selama tahun depan.



Sementara itu, sentimen dari kenaikan suku bunga The Fed tampaknya tidak terlalu direspons negatif, di mana pelaku pasar melihat The Fed tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan kembali suku bunganya pasca-dinaikkannya di pekan ini.



Namun bagi indeks harga saham gabungan (IHSG) perkiraan akan kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebanyak 25 bps, di mana telah diperkirakan pasar sebelumnya dan cukup memberikan sentimen positif.



"Ini berkebalikan dengan sebelumnya di mana penguatan IHSG diikuti dengan terjadinya aksi jual para investor asing dan juga diikuti pelemahan rupiah yang tampak tidak terlalu merespons kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia," tambah dia.



Diharapkan IHSG selanjutnya dapat bertahan di atas support 5.909-5.918 dan resisten diharapkan dapat menyentuh kisaran 5.945-5.955.



"Kenaikan aksi beli diikuti dengan peningkatan volume beli yang terjadi usai pergerakan mendatarnya. Diharapkan peningkatan volume beli masih dapat berlanjut untuk mendukung kenaikan IHSG selanjutnya," tutup Reza.









(AHL)