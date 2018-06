IHSG Minus 61,71 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami minus pada penutupan perdagangan hari ini. Gerak IHSG sejalan dengan melemahnya mata uang rupiah pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG, Kamis, 21 Juni 2018 berada pada level 5.822 atau melemah 61 poin atau 1,05 persen. Indeks JII melemah 14,70 poin dan LQ45 melemah 17,87 poin. Volume perdagangan mencapai 5,3 miliar lembar saham dengan nilai Rp6,2 triliun.

Sektor saham yang anjlok paling parah adalah konsumer, industri dasar, dan manufaktur. Dua sektor yang masih naik adalah pertambangan dan perdagangan. Sebanyak 148 saham naik, 267 saham turun, dan 113 saham tak bergerak.



Bursa AS ditutup mixed seiring masih adanya kekhawatiran pasar terkait perselisihan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Pemerintah AS juga mendapat kecaman dari negara lain untuk tindakan proteksionisnya. Uni Eropa berencana mengenakan bea impor sebesar 25 persen pada berbagai produk AS di minggu ini, setelah pemerintah AS memberlakukan tarif atas baja dan aluminium UE pada awal Juni. Fokus masih tertuju terhadap kekhawatiran atas tarif impor.



Penguatan harga minyak merespon saat sejumlah menteri negara-negara OPEC berupaya memulihkan ketidakpastian dan semakin mendekatnya kesepakatan mengenai pembatasan produksi. "Efek pasca libur Lebaran IHSG terlihat masih bergerak fluktuatif. Belum ada katalis terbaru untuk medorong pergerakan IHSG," kata Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)