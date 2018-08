Rupiah Dibuka Tertekan ke Rp14.607/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.584 per USD. Katalis positif yang datang belum signifikan untuk memperkuat gerak nilai tukar rupiah bertahan di zona hijau.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 15 Agustus 2018, perdagangan pagi dibuka tertekan di Rp14.607 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.607 per USD dengan year to date return di 7,76 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.394 per USD.

Di sisi lain, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,35 persen menjadi 96,738 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1338 dari USD1,1392 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2711 dari USD1,2751 di sesi sebelumnya.







Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average naik 112,22 poin atau 0,45 persen menjadi berakhir di 25.299,92 poin. Indeks S&P 500 meningkat 18,03 poin atau 0,64 persen menjadi ditutup pada 2.839,96 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 51,19 poin atau 0,65 persen lebih tinggi menjadi 7.870,89 poin.



Keuntungan Dow Jones dipimpin oleh reli saham Walgreens Boots Alliance dan saham McDonald's. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik sebanyak 3,28 persen dan 1,56 persen pada penutupan. Semua 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi.



Raksasa teknologi AS, Amazon dan Apple, masing-masing naik sekitar 1,2 persen dan 0,4 persen, berkontribusi terhadap indeks teknologi Nasdaq. Mata uang lira Turki pulih sedikit dari rekor terendah Senin 13 Agustus dalam perdagangan Selasa 14 Agustus, setelah bank sentral negara itu berjanji untuk menyediakan likuiditas.



Sebuah rebound mata uang Turki meredakan kekhawatiran tentang krisis keuangan, namun kekhawatiran atas penularan ke negara-negara berkembang tetap. Meski demikian, diharapkan kondisi negatif tidak terjadi dan pemulihan ekonomi Turki bisa segera datang guna meredam ketidakpastian.









