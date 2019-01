IHSG dan Rupiah Rebound

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang rupiah tercatat kembali naik pada penutupan perdagangan hari ini. Gerak keduanya mengalami rebound setelah pada sehari sebelumnya ditutup melemah.



Pada penutupan perdagangan Kamis, 3 Januari 2018, IHSG tercatat naik sebesar 39,84 poin dengan berada pada level 6.222. Volume perdagangan sebesar 7,6 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,8 triliun. Sebanyak 242 saham naik dan 188 saham turun.

Indeks acuan JII naik 10,38 poin dan LQ45 naik 6,53 poin. Sementara itu sektor yang menopang indeks industri dasar, perkebunan dan konsumer. Sektor keuangan dan pertambangan jadi sektor yang melemah pada penutupan perdagangan hari ini.



Analis Valbury Sekuritas Indonesia Suryo sebelumnya memperkirakan laju IHSG bervariasi. Data ekonomi Indonesia yang dirilis kemarin masih belum cukup membantu menghadapi kendala sentimen dari eksternal.



"IHSG diperkirakan bergerak bervariasi dengan peluang menguat terbatas pada perdagangan saham hari ini," kata Suryo, seraya menilai reli IHSG hari ini akan berada di rentang support 6.121-6.162 dan resisten 6.203-6.244.



Sementara menurut Bloomberg pada penutupan hari ini mata uang rupiah naik 41 poin dengan berada pada Rp14.416 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah menguat 56 poin dengan berada pada Rp14.405 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.474 per USD.







