Jakarta: Mata uang rupiah masih rentan melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil menguat di tengah kenaikan indeks acuan dolar serta melemahnya mata uang yuan.



Bloomberg, Kamis, 18 Oktober 2018 berada pada Rp15.194 atau melemah 44,5 poin. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 42 poin dengan berada pada Rp15.192 per USD. Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp15.817 per USD.

Indeks dolar diperkirakan bergerak menguat ke level 95,5-95,8. Dolar diperkirakan menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainya pasca rilis notulensi rapat The Fed September.



Risalah rapat tersebut mengindikasikan bahwa The Fed kemungkinan akan tetap melanjutkan kenaikan tingkat suku bunga Fed Fund Rate untuk menjaga ekonomi AS tetap stabil. Rilis notulensi rapat tersebut mendorong koreksi di pasar saham serta pasar obligasi AS.



Dolar kembali menjadi safe haven di tengah ekspektasi investor bahwa suku bunga akan kembali naik. Penguatan dollar tersebut mendorong pelemahan mata uang negara berkembang seperti yuan kembali melemah ke level 9,3 per USD.



"Pelemahan yuan tersebut kemungkinan besar dapat menekan rupiah hari ini. Rupiah kemungkinan akan melemah ke level Rp15.150 per USD hingga Rp15.250 per USD," kata Samuel Sekuritas.





(SAW)