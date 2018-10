Ruang Gerak Rupiah Masih Sempit

Jakarta: Rupiah stabil terhadap dolar Amerika Serikat walau laporan rapat kebijakan Federal Reserve September mendukung ekspektasi kenaikan suku bunga AS.



"Pekan trading ini secara umum mendatar untuk rupiah. Harga berada di kisaran Rp15.185 per USD pada saat laporan ini dituliskan," ujar Research Analyst FXTM Lukman Otunuga, dalam hasil risetnya, Jumat, 19 Oktober 2018.

Dia menuturkan kalender ekonomi Indonesia kosong pada Jumat ini sehingga rupiah sepertinya tetap akan bergerak di rentang yang sempit. Para trader teknikal akan terus mengamati bagaimana USD terhadap IDR bergerak di sekitar Rp15.200 per USD.



Pound Bereaksi Datar



Di sisi lain, mata uang pound Inggris tidak bergairah terhadap data penjualan ritel September yang mengecewakan. Ini membuktikan bahwa perkembangan Brexit lebih berpengaruh dibandingkan fundamental ekonomi domestik terhadap volatilitas mata uang ini.



"Penjualan ritel merosot tajam bulan lalu, jauh di bawah ekspektasi pasar di -0,8 persen karena penjualan bahan makanan merosot tajam sebesar 1,5 persen," tambah dia.



Dalam situasi normal, lanjut dia, data yang mengecewakan seperti ini akan membuat pound melemah. Aksi harga saat ini menyiratkan bahwa investor lebih memperhatikan negosiasi Brexit.



Peserta pasar yang mengharapkan gejolak dari acara yang disebut "saat penentuan" harus kecewa setelah Theresa May tidak menawarkan sesuatu yang baru kepada para pemimpin EU27 di hari pertama pertemuan Uni Eropa.



Tak mengherankan, para pemimpin Eropa tersebut kemudian membatalkan rencana rapat November karena negosiasi tidak menunjukkan kemajuan. Theresa May menjadi sorotan karena mengindikasikan bahwa ia "siap mempertimbangkan" untuk memperpanjang masa transisi keluar dari Uni Eropa melampaui 2020.



Memperpanjang masa transisi keluar dari Uni Eropa hingga setelah 2020 bisa jadi bukan hasil yang menyenangkan bagi pasar. Bahkan bila itu memberi waktu tambahan bagi pemimpin Uni Eropa dan Inggris untuk mencapai terobosan, karena pada dasarnya ini hanya membuktikan bahwa negosiasi Brexit mandek. Masalah perbatasan Irlandia tetap menjadi hambatan utama, dan sepertinya situasi belum akan berubah.



Indeks Dolar Menguat



Selain itu sentimen investor terhadap dolar AS menguat setelah notulen rapat kebijakan terkini Federal Reserve mendukung ekspektasi kenaikan suku bunga AS.



Salah satu poin terpenting dalam rilis FOMC ini adalah isyarat bahwa Federal Reserve mungkin meningkatkan suku bunga melampaui ekspektasi pasar. Ini jelas akan mengecewakan bagi Presiden Trump, namun positif bagi pembeli Dolar karena ini menggarisbawahi bahwa Federal Reserve sepenuhnya independen dari Gedung Putih.



Jika terjadi penurunan jangka pendek terhadap indeks dolar, maka alasannya kemungkinan adalah aksi ambil untung. Namun pandangan optimistis Federal Reserve mengenai kenaikan suku bunga AS dianggap mendukung bagi USD di jangka panjang.



Sentimen yang bullish secara umum terhadap ekonomi AS dan prospek kenaikan suku bunga AS dianggap sebagai faktor penarik bagi investor terhadap dolar, dan akan menjadi ancaman bagi pasar berkembang yang rentan mengalami arus keluar modal.





(AHL)