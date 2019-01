IHSG Bergerak hingga 6.370, Cermati Empat Saham Berikut

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan berada di level 6.320-6.370. Setelah pekan lalu mengalami penguatan di level 6.448.



"Kami memperkirakan bahwa ini merupakan awal dari fase korektif dari IHSG untuk membentuk wave iv. Untuk target koreksi wave iv sendiri kami perkirakan berada pada level 6.320-6.370," demikian disampaikan tim analis MNC Sekuritas, dalam hasil risetnya, Senin, 21 Januari 2019.

Adapun pergerakan IHSG akan berada di level support 6.260-6.360. Sementara untuk level resistance diperkirakan akan berada di posisi 6.550-6.650.



MNC Sekuritas pun merekomendasikan investor untuk mencermati empat saham emiten berikut:



1. PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL).

Kami memperkirakan GJTL sudah menyelesaikan wave (iv) dari wave 3 dari wave C, dan berpotensi menguat untuk membentuk wave (v) dari wave 3 dengan target Rp805-Rp825. Buy on Weakness Rp720-Rp745, target harga Rp805-Rp825 per lembar saham dengan stoploss Rp675 per lembar saham.



2. PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Posisi INCO diperkirakan sudah selesai membentuk wave (iii) dari wave (c), dan berpotensi terkoreksi untuk membentuk wave (iv) ke level ideal Rp3.500 per saham. Adapun buy on weakness berada di Rp3.500-Rp3.600 per saham dengan perkiraan harga Rp3.910-Rp4.010 per saham.



3. PT Medco Energi International Tbk (MEDC).

Kami perkirakan MEDC sudah menyelesaikan wave (iii) dan berpotensi terkoreksi ke level Rp780 dan idealnya ke Rp750 untuk membentuk wave (iv).



4. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

APLN kami perkirakan sudah selesai membentuk wave (iii) dari wave 3, dan berpotensi melemah untuk membentuk wave (iv) dengan target pelemahan di Rp168 per lembar saham.









