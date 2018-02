Rupiah Tetap Kompetitif Meski Terdepresiasi Dolar AS

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut rupiah masih kompetitif meski terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurut dia, pelemahan rupiah juga tak lepas akibat membaiknya perekonomian AS sehingga mempengaruhi pergerakan mata uang di seluruh dunia, termasuk Indonesia.



Dirinya menambahkan kondisi di AS juga mendorong the Fed membuka peluang kenaikan suku bunga Fed Fund Rate yang lebih besar lagi. Namun kondisi tersebut diyakini akan mampu diantisipasi dengan baik sehingga nilai tukar rupiah masih kompetitif bagi para eksportir.

"Dari sisi rupiah selama ini kalau kita lihat nilai tukarnya selalu kompetitif. Bahkan selama kenaikan Fed Fund Rate di 2016 dan 2017 nilai tukar kita relatif stabil," kata dia ditemui usai Pertemuan Konferensi Internasional Tingkat Tinggi di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018.



Lebih lanjut, Sri Mulyani tetap mewaspadai adanya volatilitas rupiah akibat sentimen global yang berasal dari AS. Menurut dia, rupiah harus tetap terjaga sesuai dengan fundamentalnya, karena rupiah yang terlalu kuat juga tidak baik bagi perekonomian, namun jika melemah terlalu dalam juga bisa merugikan.



"Jadi yang paling penting adalah kita menggambarkan nilai tukar rupiah yang cukup fleksibel tapi tetap stabil yang kemudian bisa menciptakan kepastian kepada dunia usaha. Namun juga tidak menimbulkan daya competitiveness yang tererosi karena nilai tukar itu sendiri," jelas dia.



Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan rupiah karena volatilitas yang datang dari rencana kenaikan suku bunga the Fed. Akibatnya banyak dana yang keluar dari negara berkembang menuju AS, hingga kemudian membuat rupiah melemah.



Gubernur BI Agus Martowardojo menyebut bank sentral akan selalu ada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. BI tak segan akan mengintervensi pasar jika rupiah mengalami pelemahan yang terlalu dalam akibat kebijakan AS yang akan menaikkan suku bunga.



"Tentu Bank Indonesia akan hadir untuk menstabilkan. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa menjelang Maret, Juni, Desember pasti akan ada volatilitas. Dan Bank Indonesia saat melakukan upaya penstabilan hanya pada saat nilai tukar itu menunjukkan kondisi tidak mencerminkan fundamentalnya," kata dia.





