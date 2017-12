BI Ingin Transaksi Perdagangan Menggunakan Mata Uang Lokal

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menilai perdagangan Indonesia dengan negara lain masih menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Padahal kedua negara bisa menggunakan mata uang lokal masing-masing untuk transaksi kegiatan ekspor maupun impor.



Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, ada 94 persen total ekspor yang transaksinya menggunakan mata uang dolar AS. Sedangkan dari total impor masih ada 78 persen transaksi yang menggunakan dolar AS sebagai alat pembayarannya.

"Kita harapkan tiga sampai lima tahun yang akan datang jumlah transaksi yang menggunakan mata uang lokal dalam bertransaksi," kata Agus di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 11 Desember 2017.



Upaya BI ditandai melalui kerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank of Thailand (BOT) untuk transaksi menggunakan mata uang lokal. Dengan demikian, penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal, yakni rupiah, ringgit, dan baht.



"BI mengharapkan stabilitas sistem keuangan yang selama ini terjaga bisa lebih terjaga ke depan. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya juga bisa menjadi kawasan yang lebih stabil," jelas dia.



Data BI mencatat, nilai perdagangan Indonesia-Malaysia antara tahun 2010-2016 sebesar USD19,5 miliar secara tahunan. Ini terdiri dari USD9,3 miliar untuk ekspor dan USD10,2 untuk kegiatan ekspor.



Sementara itu, rata-rata nilai perdagangan Indonesia-Thailand antara tahun 2010-2016 mencapai USD15 miliar. Ini terdiri dari USD8,5 miliar impor dan USD5,5 miliar ekspor.









(SAW)