Rupiah Pagi Menguat ke Rp13.540/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi di awal perdagangan di 2018 terlihat menguat dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di akhir 2017 lalu di Rp13.555 per USD. Nilai tukar rupiah mendapat senitmen positif sejalan dengan investor memandang prospek perekonomian lebih baik di tahun ini.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 2 Januari 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.540 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.531 hingga Rp13.542 per USD dengan year to date return di minus 0,61 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.328 per USD.

Di sisi lain, gerak nilai tukar rupiah diperkirakan melemah. Rendahnya data pertumbuhan kredit di Indonesia serta kuatnya data tenaga kerja dan manufaktur di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan menekan gerak nilai tukar rupiah pada minggu pertama di Januari 2018.







"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2017 diperkirakan akan kembali di bawah target pemerintah. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.550 hingga Rp13.570 per USD," kata Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Sementara itu, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan turun. Imbal hasil SUN masih akan melanjutkan penurunan di tahun baru seiring masih besarnya ruang penurunan imbal hasil usai kenaikan peringkat. Kembalinya asing ke pasar obligasi juga kemungkinan mendorong penurunan imbal hasil SUN 10 tahun.



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 6,29 persen sampai 6,30 persen," pungkas Mikail.









(ABD)