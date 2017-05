Rupiah Perdagangan Pagi Melemah di Rp13.318/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Reli nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) tidak signifikan lantaran harus mengalami pelemahan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.308 per USD. Keputusan the Fed untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan memberi efek negatif bagi gerak nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Kamis 4 mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.318 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.318 per USD hingga Rp13.336 per USD dengan year to date return di minus 1,22 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.328 per USD.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, masih negatifnya sentimen dalam negeri jelang pengumuman S&P serta dolar index yang mulai kembali kuat, bisa meminta pelemahan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Apalagi harga komoditas belum juga pulih."Fokus beralih ke pengumuman pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2017 yang diperkirakan membaik mendekati lima persen YoY. Secara umum aliran dana asing masih konsisten masuk baik ke pasar saham maupun obligasi," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sedangkan the Fed tetap optimistis dan gerak USD kembali kuat. The Fed yang mempertahankan Fed Fund Rate (FFR) target, masih optimistis pada kesimpulan FOMC meeting yang dirilis dini hari tadi walaupun performa perekonomian Amerika Serikat (AS) di kuartal I-2017 relatif buruk."Dolar index merespons dengan penguatan dan dibarengi kenaikan imbal hasil UST, menandakan meningkatnya peluang kenaikan FFR target lanjutan pada FOMC meeting Juni 2017. Fokus mulai beralih ke pertambahan tenaga kerja nonpertanian AS yang dirilis Jumat malam," tuturnya.(ABD)