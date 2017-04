Rupiah Tertekan ke Rp13.329/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah, senada dengan indeks harga saham gabungan (IHSG).



Bloomberg Jumat 28 April 2017 mencatat rupiah melemah ke posisi Rp13.329 per USD dibandingkan sebelumnya yang dibuka ke Rp13.314 per USD.

Sumber: Yahoo Finance

Rupiah terpantau melemah hingga mencapai 15 poin atau setara 0,11 persen. Adapun rentang gerak rupiah berada di Rp13.310-Rp13.340 per USD dengan year to date return (ytd) sebesar -1,08 persen.Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah ke posisi Rp13.331 per USD. Gerak rupiah terpantau melemah hingga mencapai 18 poin atau setara 0,135 persen.Sedangkan mengutip kurs tengah Bank Indonesia (BI), kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) USD terhadap rupiah, diperdagangkan di Rp13.327 per USD.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta sebelumnya mengatakan bahwa rupiah terpantau melemah bersama kurs di Asia pada Kamis seiring dengan sentimen negatif dari ancaman government shutdown AS."Secara umum tekanan masih akan bertahan walaupun dari domestik, sentimen positif lebih mendominasi," katanya.Dia menambahkan, Bank Indonesia (BI) yang menyatakan fundamental rupiah di Rp13.200-Rp13.400 per USD akan membuat efek kencangnya aliran dana asing masuk, tidak akan membuat rupiah menguat terlalu signifikan dalam waktu singkat.(AHL)