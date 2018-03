Rupiah Diharapkan Pertahankan Tren Penguatan

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diharapkan dapat mempertahankan tren kenaikannya, meski tipis. Kondisi itu diharap bisa terjadi seiring minimnya sentimen negatif dari dalam negeri dan berita positif dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap optimisme kian membaiknya ekonomi Indonesia.



"Maka hal itu dapat memberikan imbas positif pada bertahannya rupiah di zona hijau," ‎ungkap Analis Senior Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Meski demikian, Reza mengaku, investor tetap perlu mencermati dan mewaspadai jika terdapat ‎potensi pembalikan arah. Rupiah di sepanjang hari ini diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.774 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.739 per USD.





Sumber: Samuel Sekuritas Indonesia



Reza menambahkan, sepanjang perdagangan Selasa, 13 Maret 2018, gerak nilai tukar ‎rupiah mampu menguat di tengah penilaian dari suatu lembaga rating yang mengatakan mata uang Garuda akan mengarah ke level Rp15.000 per USD.



Di sisi lain, dia menyebutkan, adanya pernyataan dari Bank Indonesia di mana pelemahan rupiah tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia, memberi sentimen positif pada rupiah. "Termasuk ‎perkiraan terhadap kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) yang dapat memperkuat ekspansi perbankan, itu juga memberikan dampak," tuturnya.



Lebih lanjut, tambahnya, nilai tukar rupiah juga menguat akibat mulai menyusutnya mata uang yen Jepang, meski mata uang USD tetap bergerak stabil. "Rupiah menguat meski diimbangin dengan terapresiasinya USD. USD yang terapresiasi, seiring ‎imbas melemahnya yen," pungkas Reza.









(ABD)