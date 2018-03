Jakarta: Mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah berhasil menguat setelah indeks dolar bergerak melemah.



Rupiah, Senin, 12 Maret 2018 mencatat mata uang rupiah naik 26 poin dengan berada pada Rp13.771 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik empat poin dengan berada pada Rp13.774 per USD. Kemudian Bank Indonesia melansir mata uang rupiah naik 26 poin dengan berada pada Rp13.768 per USD.

Data mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain bergerak bervariasi. Mata uang rupiah terhadap mata uang poundsterling melemah 51,19 poin dengan berada pada Rp19.104 per poundsterling. Kenaikan mata uang rupiah juga terjadi terhadap mata uang euro. Mata uang rupiah naik 8,86 poin terhadap euro dengan berada pada Rp16.980 per euro.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan indeks dolar bergerak mendatar. Mata uang dolar AS pun diperkirakan bergerak mendatar terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya setelah data upah rata-rata per jam AS di Februari naik tipis sebesar 0,1 persen (mom) dibandingkan Januari sebesar 0,3 persen (mom) lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebesar 0,2 persen (mom). Data ini menandakan bahwa perekonomian AS belum mulai membaik.



Rendahnya pertumbuhan upah tersebut memberikan sentimen positif kepada investor bahwa tingkat suku bunga The Fed tidak akan naik lebih dari ekspektasi sebesar tiga kali. Rupiah sendiri diperkirakan akan bergerak mendatar hari ini seiring sentimen positif dari luar tersebut.



"Tekanan terhadap rupiah masih tetap ada seiring naiknya yield obligasi AS 10 tahun sebesar tiga poin kemarin. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.750 per USD hingga Rp13.770 per USD," jelas Samuel Sekuritas.





