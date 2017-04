Rupiah Perdagangan Pagi Menguat ke Rp13.283/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) melakukan reli dengan menembus level Rp13.200 per USD pada perdagangan pagi. Diharapkan sejumlah sentimen positif terus berdatangan dan nantinya membuat pergerakan nilai tukar rupiah terus menguat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Mengutip Bloomberg, Rabu 26 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.283 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.275 per USD hingga Rp13.283 per USD dengan year to date return di minus 1,40 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.275 per USD.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terbuka ruang untuk mengalami penguatan dan daya tarik aset mengalami peningkatan. Nilai tukar rupiah mengikuti tren global untuk menguat terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa yang diiringi juga oleh penguatan Surat Utang Negara (SUN) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)."Semakin meredanya ketidakpastian politik dalam negeri perlahan telah mengembalikan optimisme," kata Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Saat ini, lanjutnya, fokus akan beralih ke rilis data inflasi April 2017 pada Selasa pekan depan yang diperkirakan mengalami kenaikan sebelum akhirnya perhatian tertuju pada data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I-2017 di Jumat yang diperkirakan membaik.Selain itu, rilis laporan keuangan emiten kuartal I-2017 yang mulai berlangsung juga memberikan petunjuk mengenai laju pemulihan perekonomian. "Ruang penguatan rupiah masih terbuka walaupun tren penguatan harga komoditas yang melandai akan menjadi penghalang," ungkap Rangga.(ABD)