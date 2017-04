Indeks Diperkirakan Lakukan Reli Menuju 5.700

Metrotvnews.com, Jakarta: Dengan bertahan di 5.620 maka technical analyst memperkirakan adanya koreksi sehat terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam tiga hari terakhir telah berakhir. Saat ini, IHSG sangat mungkin sedang mempersiapkan kenaikan menuju 5.780 dengan potensi menyentuh 5.700 di dalam dua hari ini.



"Penurunan di bawah 5.620 akan membuat IHSG kembali berada dalam technical correction yang juga masih sehat namun menunda 1-2 bulan kenaikan menuju level 5.780 tersebut," kata Analis Samuel Sekuritas Muhamad Makky Dandytra, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 12 April 2017.

Adapun untuk sektor pilihan pada hari ini yakni auto, healthcare, media, telecom, construction, toll, residential dan coal. Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk bottom fishing antara lain retail, mineral dan CPO. Waspadai sektor yang berpotensi overbought seperti industrial area dan oil and gas.Di sisi lain, mayoritas indeks utama bursa AS dan Eropa melemah pada perdagangan terakhirnya seiring kondisi geopolitik di kawasan Korea yang masih tegang terutama sejak kapal perang AS mendekati wilayah Korea Utara belum lama ini, sementara konflik di Syria yang melibatkan AS dan Rusia juga masih menyisakan kekhawatiran."Sejumlah investor tampak beralih ke safe haven sehingga harga emas menguat," kata Makky.Kemarin, IHSG ditutup melemah 0,29 persen ke level 5.628 seiring dengan pelemahan pada sebagian besar pasar Asia. Dana asing membukukan net sell di pasar reguler sebesar Rp31 miliar. Seiring pelemahan EIDO dan sebagian besar bursa semalam, serta dibuka melemahnya beberapa bursa pagi ini, tekanan pada IHSG diperkirakan masih relatif besar."Selain itu, earnings season kuartal I-2017 berpotensi mewarnai pergerakan IHSG kedepannya hingga akhir bulan ini," pungkas Makky.(ABD)