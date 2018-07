Gerak Rupiah Diperkirakan Tertekan

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 94,0-94,6 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro dan yen. Pelemahan tersebut didorong oleh penguatan sejumlah mata uang negara berkembang akibat intervensi bank sentral Tiongkok (PBoC) terhadap mata uang yuan yang berhasil menguat kemarin.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan pelemahan USD tersebut berakhir dengan menguatnya yen dan euro terhadap USD sebagai aset save haven akibat kehawatiran investor terhadap realisasi pengenaan tarif impor barang Tiongkok oleh AS, esok hari. Gerak nilai tukar rupiah kemarin sempat menguat cukup tajam akibat kembali menguatnya yuan.

Jelang rilis data cadangan devisa besok, lanjut Ahmad Mikail, nilai tukar rupiah diperkirakan sedikit melemah hari ini seiring ekspektasi analis bahwa cadangan devisa akan kembali turun sebesar USD1 miliar menjadi USD121 miliar di Juni. Penurunan cadangan devisa sejalan dengan langkah intervensi yang dilakukan Bank Indonesia.



"Gerak nilai tukar rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.350 hingga Rp14.400 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.







Sementara itu, kontrak berjangka Brent yang paling aktif untuk pengiriman September ditutup naik 48 sen AS menjadi USD78,24 per barel. Sedangkan minyak mentah AS atau West Texas Intermediate (WTI) naik 19 sen AS menjadi USD74,33 per barel, mendekati posisi tertinggi tiga setengan tahun pada Selasa waktu setempat di atas USD75 per barel.



Pasar AS tidak melakukan perdagangan karena liburan Hari Kemerdekaan AS. Presiden Iran Hassan Rouhani pada Selasa mengancam untuk mengganggu pengiriman minyak dari negara-negara tetangga jika Washington terus menekan semua negara untuk berhenti membeli minyak Iran.



"Di dunia yang ideal, peningkatan produksi minyak global atau regional akan memiliki tekanan turun pada harga. Namun, ini tidak ada waktu normal karena penghentian pasokan hampir terjadi setiap minggu," kata Ahli Strategi PVM Oil Associates Tamas Varga.









(ABD)