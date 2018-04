Bayar Utang, TELE Berencana Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun

Jakarta: PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) berencana menerbitkan surat utang (obligasi) melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp2 triliun di tahun ini. Untuk tahap pertama TELE bakal menerbitkan sebesar Rp1,2 triliun dari total nilai obligasi.



“PUB pertama Rp1,2 triliun totalnya Rp2 triliun. Pelaksanaannya itu di pertengahan tahun ini,” kata Direktur Utama Tiphone Mobile Indonesia Tan Lie Pin, dalam siaran persnya, Kamis, 5 April 2018.

Dia mengatakan dana hasil penerbitan obligasi tahap pertama tersebut akan dialokasikan perseroan untuk melakukan pelunasan terhadap utang yang jatuh akan tempo. "Ini untuk refinance obligasi yang jatuh tempo Juli," terang dia.



Selain untuk melakukan pembayaran utang, perseroan juga akan menggelontorkan dana hasil obligasi untuk memenuhi kebutuhan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp50 miliar di tahun ini.



Dana tersebut dianggarkan perseroan guna melakukan pengembangan di anak usahanya dibidang financial technology (fintech) melalui Tele Utama Nusantara (Teleshop).



TeleShop akan menyediakan modal pinjaman peer to peer landing, untuk meningkatkan modal bagi pelaku UMKM, seperti warung-warung kecil, pedagang voucher, minimarket yang stand alone, pedagang kaki lima dan koperasi.



"Dengan digital kita bisa terima pembayaran PLN, BPJS, asuransi dan lain-lain. Jadi kita semacam kasir dengan aplikasi yang mudah. Aplikasi sudah meluncur sejak tahun ini. Melalui aplikasi teleshop itu sidah bisa jadi perpanjangan tangan perbankan ke reseller. Kedepan nanti human atm akan terjadi," terang dia.





