Rupiah Awal Pekan Menguat ke Rp13.770/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan pagi ini terpantau bergerak menguat.



Bloomberg, Senin, 9 April 2018, mencatat rupiah menguat ke level Rp13.770 per USD dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan yang berada di Rp13.778 per USD.

Mata uang rupiah melonjak hingga mencapai level Rp13.771 per USD. Rupiah terpantau menguat tujuh poin atau setara 0,05 persen.



Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp13.757-Rp13.780 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 1,56 persen.



Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat di level Rp13.769 per USD, yang mencapai satu poin atau setara 0,01 persen.



Stabilnya indeks dolar membuat gerak rupiah diperkirakan akan bergerak mendatar. Dolar AS pun diprediksi masih akan stabil terhadap sejumlah mata uang utama dunia.



"Rupiah kemungkinan masih akan bergerak di rentang Rp13.730 per USD-Rp13.780 per USD," ujar analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam analisanya, Senin, 9 April 2018.



Dia memperkirakan indeks dolar masih akan bergerak di rentang 90,0-90,5 seiring masih tingginya ketidakpastian akan kemungkinan perang dagang antara AS dan Tiongkok.



Minggu ini investor masih menunggu respons Tiongkok terhadap pernyataan Trump yang akan menaikkan tarif impor barang Tiongkok dari USD50 miliar ke USD100 miliar.





