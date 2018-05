Bayar Utang, Pelindo IV Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun

Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV berencana menjalankan penawaran umum obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 dengan target dana hingga Rp3 triliun. Rencananya obligasi tiga seri ini diterbitkan pada semester I-2018.



Seri A memiliki jangka waktu lima tahun dengan tingkat kupon sebesar 7,75 persen sampai 8,5 persen. Seri B mempunyai jangka waktu tujuh tahun dengan bunganya berkisar 8,5 persen sampai 9,35 persen. Sedangkan seri C mempunyai tenor 10 tahun dengan kupon bunga 8,75 persen sampai 9,75 persen.

"Obligasi seri A akan jatuh tempo pada 4 Juli 2023, obligasi seri B akan jatuh tempo pada 4 Juli 2025, sedangkan untuk obligasi seri C akan jatuh tempo pada 4 Juli 2028," kata Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung, di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat malam, 25 Mei 2018.



Dana obligasi setelah dikurangi biaya emisi sebanyak 59 persen bakal digunakan untuk refinancing pokok pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan 33 persen akan digunakan dalam pembiayaan program investasi lanjutan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makassar New Port (MNP).



"Sisanya delapan persen akan digunakan untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Cabang Pantoloan," terang Doso.



Obligasi yang diterbitkan telah memperoleh hasil pemeringkatan idAA (Double A) dari PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo). Demi menyukseskan langkah penerbitan obligasi, perusahaan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT CGS-Sekuritas Indonesia sebagai Joint Lead Underwriter.



Berdasarkan rencana yang ada, masa penawaran awal atau bookbuilding obligasi akan jatuh pada 22 Mei 2018 hingga 5 Juni 2018, sedangkan masa penawaran umum akan direalisasikan pada 28-29 Juni 2018.



"Pencataaan obligasi di bursa dan kami perkirakan akan terealisasi di 5 Juli 2018," pungkas dia.









(ABD)