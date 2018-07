Analis Prediksi BRI Catat Laba Bersih Rp14,93 Triliun

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI diperkirakan mencatat laba bersih konsolidasi pada semester I-2018 sebesar Rp14,93 triliun. Adapun laba tersebut tumbuh sebanyak 11,04 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu Rp13,44 triliun.



Berdasarkan informasi yang didapatkan Medcom.id, dari Kepala Riset MNC Securitas Edwin Sebayang, Selasa, 31 Juli 2018, disebutkan pertumbuhan laba tersebut ditopang kenaikan pendapatan bunga BRI yang tumbuh sebanyak 6,8 persen menjadi Rp53,64 triliun.

Adapun kenaikan pendapatan bunga disumbang dari realisasi penyaluran kredit BRI yang mencapai Rp772,13 triliun per akhir kuartal II-2018 lalu. Kondisi tersebut dapat terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia akibat gejolak ekonomi dunia dan keputusan kenaikan suku bunga acuan oleh the Fed.







Sementara itu, kredit diproyeksikan tumbuh sebanyak 15,57 persen secara tahun ke tahun atau mencapai Rp668,05 triliun. Sedangkan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross BRI diprediksi meningkat dari 2,23 persen per Juni 2017 menjadi 2,33 persen di Juni 2018.



Meski demikian, secara NPL net terjadi perbaikan dari 1,16 persen menjadi 1,1 persen. Sedangkan untuk Net Interest Margin (NIM) BRI diperkirakan menyusut dari 8,02 persen menjadi 7,64 persen. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) turun dari 21,67 persen menjadi 20,13 persen per Juni 2018.









(ABD)