Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Acuan Diprediksi Buat Rupiah Menguat

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak stabil di sekitar level 95,2-95,5 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro. Hal itu setelah rilis data Produk Domestik (PDB) Amerika Serikat (AS) di Januari hingga Maret tercatat hanya 2,0 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laporan bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen.



Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan, inflasi Jerman di Juni mencapai sebesar 2,1 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan target inflasi Jerman sebesar dua persen yang menjadi katalis positif perbaikan pertumbuhan ekonomi Eropa. Imbal hasil treasury AS 10 tahun naik tipis ke 2,84 persen seiring lemahnya data PDB AS.

"Gerak nilai tukar rupiah diperkirakan sedikit mengalami penguatan jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) hari ini yang diperkirakan akan berkahir dengan naiknya tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi lima persen," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.



Adapun nilai tukar rupiah kemarin terdepresiasi cukup dalam terhadap USD akibat pelemahan mata uang Renminbi Tiongkok yang mendorong penurunan sejumlah mata uang Asia lainnya. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.300 sampai dengan Rp14.350 per USD.



"Imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Kamis malam masing-masing naik tipis sebesar satu bps ke level 2,84 persen dan 2,97 persen," ungkap Ahmad Mikail.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 98,46 poin atau 0,41 persen menjadi 24.216,05. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 16,68 poin atau 0,62 persen menjadi 2,716.31. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 58,60 poin atau 0,79 persen menjadi 7.503,68.



Perekonomian AS melambat lebih dari perkiraan sebelumnya pada kuartal pertama, terbebani oleh belanja konsumen terlemah dalam hampir lima tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) riil meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen di kuartal pertama 2018, Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam estimasi ketiga.









