BNI Cetak Laba Bersih Rp11,4 Triliun

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp11,44 triliun pada kuartal Ill-2018. Jumlah itu naik 12,6 persen secara year on year (YoY) dari Rp10,16 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.



Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo mengatakan perolehan laba bersih ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih (Nll) BNI yang tumbuh 10,6 persen (yoy) atau meningkat dari Rp23,51 triliun menjadi Rp26,01 triliun pada kuartal Ill-2018.

"BNI mampu mencatat pertumbuhan laba bersih yang mencapai 12,6 persen year on year dari Rp10,16 triliun menjadi Rp11,44 triliun," katanya dalam paparan kinerja BNI kuartal III-2018 di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.



Menurutnya pertumbuhan NII tersebut merupakan hasil dari penyaluran kredit BNI yang tetap terkelola dengan prudent dan optimal. Sementara itu, kinerja positif BNI tercapai di tengah pengetatan likuiditas yang bersumber dari ketidakpastian makroekonomi global.



"Pertumbuhan laba bersih BNI yang mencapai 12,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan laba bersih industri perbankan nasional yang per Juli 2018 lalu tumbuh sebesar 8,4 persen (yoy)," imbuh dia.



Anggoro menambahkan pendukung pertumbuhan laba bersih BNI Iainnya berasal dari pendapatan nonbunga yang tumbuh 6,0 persen dari Rp7,18 triliun menjadi Rp7,61 triliun secara tahunan.



Pendapatan nonbunga pada kuartal III ini didorong oleh peningkatan kontribusi fee dari segmen business banking, antara Iain fee dari trade finance yang tumbuh 16.3 persen (yoy), dan fee dari bank garansi yang tumbuh 28,4 persen (yoy).



"Penyokong utama Pendapatan Non Bunga juga berasal dari pertumbuhan bisnis Consumer & Retail. antara lain fee pengelolaan rekening yang tumbuh 8.l,9 persen (YoY), dan fee dari bisnis kartu yang tumbuh 6,9 persen (YoY).



BNI mencatat Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,2 persen (YoY), di mana komposisi DPK didominasi oleh dana murah (CASA) yang mencapai 61,9 persen atau meningkat 60,4 persen dibandingkan CASA pada periode yang sama 2017.





