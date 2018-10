Harapan Rupiah Menguat Pupus

Jakarta: Harapan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) perkasa kembali pupus hari ini. Sebab, berbagai sentimen global sangat mendukung penguatan USD. Pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp15.209 sampai Rp15.225 per USD.



"Tampaknya harapan berkurangnya pelemahan rupiah belum terjadi sehingga dapat membuka peluang pelemahan kembali. Berbagai sentimen global mendukung penguatan USD," kata Senior Analyst CSA Research Institute REza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018.

Reza menambahkan beberapa sentimen global yang membuat USD melesat di antaranya telah dirilisnya data-data ketenagakerjaan Amerika Serikat, kemudian kondisi ekonomi Italia yang terus terpuruk akibat pelemahan mata uang Eropa (euro).



Melihat pergerakan rupiah kemarin, lanjut Reza, belum ada sentimen yang membuat laju rupiah menguat. Bahkan adanya pertemuan International Monetary Fund-World Bank Annual Meetings (IMF-WB) 2018 juga belum memacu rupiah berlari lebih kencang dibandingkan dengan gerak USD.



"Adanya pertemuan IMF-World Bank dan sejumlah delegasi bank sentral dari berbagai negara yang sekiranya dinilai dapat meningkatkan peluang investasi di Indonesia juga belum dapat mengangkat rupiah," ungkap dia.



Dilansir Bloomberg, Senin, 8 Oktober 2018, rupiah melemah 53,5 poin pada Rp15.236 per USD. Sementara dari Yahoo Finance mata uang rupiah jatuh 45 poin pada Rp15.220 per USD, sedangkan Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp15.193 per USD.





