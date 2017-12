Rupiah Diprediksi Bergerak di Rp13.550-Rp13.750/USD

Jakarta: Gerak mata uang rupiah pada perdagangan hari ini diprediksi berpeluang menguat. Penguatan ini mengikuti jejak dolar indeks yang diperkirakan menguat pasca kenaikan tingkat suku bunga The Fed.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengungkapkan momentum pelemahan terhadap rupiah sepertinya sudah berakhir pasca kenaikan tingkat suku bunga The Fed.

"Data konsumsi dan impor Tiongkok yang membaik di November serta masih stabilnya harga minyak di atas USD60 per barel dapat menjadi katalis positif terhadap rupiah," ujar dia dalam hasil risetnya, Jumat, 15 Desember 2017.



Namun demikian, jelang rilis data perdagangan ekspor impor Indonesia yang diperkirakan sedikit lebih rendah di November, dapat menjadi katalis negatif dan menahan laju penguatan rupiah lebih lanjut.



"Rupiah diperkirakan bergerak menguat di kisaran Rp13.550 per USD-Rp13.750 per USD," pungkasnya.









(AHL)