Naik 35 Poin, Rupiah Berada di Rp13.747/USD

Jakarta: Mata uang rupiah naik terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah bisa mengambil untung dari sentimen global dari perang dagang AS dan Tiongkok yang menurunkan mata uang rupiah serta kenaikan suku bunga The fed.



Pada penutupan Senin, 26 Maret 2018, Bloomberg melansir mata uang rupiah naik 35 poin dengan berada pada Rp13.747 per USD. Kemudian Yahoo Indonesia mencatat mata uang rupiah naik 33 poin dengan berada pada Rp13.745 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah naik empat poin.

Analis Samuel Sekuritas Indonesia mencatat indeks dolar melemah. Rupiah pun diperkirakan bergerak menguat karena mata uang dolar AS diperkirakan melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia hari ini.



Diperkirakan melemahnya mata uang dolar AS karena meningkatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan perang dagang antara AS dengan Tiongkok setelah Tiongkok memberikan sinyal untuk membalas kebijakan perang tarif yang dilaksanakan Presiden AS Donald Trump.



"Kekhawatiran tersebut mendorong investor memindahkan investasinya dari pasar saham di AS ke pasar obligasi membuat penurunan sejumlah indeks saham di AS dan mendorong reli di pasar obligasi. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.700 per USD- Rp13.750 per USD," jelas dia.





(SAW)