Ruang Penguatan SUN Mulai Terbatas

Metrotvnews.com, Jakarta: Imbal hasil UST anjlok dan ruang penguatan Surat Utang Negara (SUN) mulai terbatas. Imbal hasil UST terus mengalami penurunan dan mulai sejalan dengan pergerakan dolar index yang mengalami pelemahan.



Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, hal itu menandakan rencana pengetatan moneter oleh the Fed serta optimisme Ketua the Fed Janet Yellen tidak berhasil mengangkat ekspektasi suku bunga di pasar obligasi.

"Data serapan tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang tidak terlalu baik juga kontradiktif dengan optimisme yang ditunjukkan oleh the Fed," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 12 April 2017.Dari domestik, imbal hasil mulai turun mengikuti penurunan imbal hasil global tetapi selisih imbal hasil SUN dan UST tenor 10 tahun terlihat justru naik ke kisaran 480 bps. Itu pertanda bahwa faktor fundamental domestik atau harapan kenaikan rating S&P mulai jenuh dan pergerakan lebih didominasi oleh faktor global."Sedangkan imbal hasil obligasi negara berkembang lainnya terlihat juga mengalami penurunan," kata Rangga.Mayoritas indeks utama bursa AS dan Eropa melemah pada perdagangan terakhirnya seiring kondisi geopolitik di kawasan Korea yang masih tegang terutama sejak kapal perang AS mendekati wilayah Korea Utara belum lama ini, sementara konflik di Syria yang melibatkan AS dan Rusia juga masih menyisakan kekhawatiran.Sejumlah investor tampak beralih ke safe haven sehingga harga emas menguat. Kemarin, IHSG ditutup melemah 0,29 persen ke level 5.628 seiring dengan pelemahan pada sebagian besar pasar Asia. Dana asing membukukan net sell di pasar reguler sebesar Rp31 miliar.(ABD)