Rupiah akan Bergerak di Rp13.270-Rp13.342/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) nampaknya masih akan tertekan, dan cenderung mengalami pelemahan. Hal itu karena gerak mata uang negeri Paman Sam yang cenderung di atas angin, apalagi pelaku pasar memiliki sikap yang ingin terus mengambil untung.



"Dengan keadaan itu, pelaku pasar cenderung memilih USD, dibanding mata uang lainnya. Sehingga USD nampaknya sulit dilawan oleh rupiah," ‎ujar Analis Senior dari Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, dalam riset hariannya, Jumat 28 April 2017.

Reza mengaku, stabilnya kondisi ekonomi dalam negeri yang saat ini terjadi juga tidak membuat rupiah bangkit. ‎Pada akhirnya, rupiah kembali melemah hingga penutupan perdagangan Kamis 27 April 2017. Posisi rupiah ambles ke level Rp13.314 per USD. Padahal saat pembukaan, mata uang Garuda masih berad di posisi Rp13.290 per USD.Dengan keadaan itu, Reza memproyeksikan, rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.342 per USD, sedangkan resisten berada di level Rp13.270 per USD. "Untuk itu, tetap cermati berbagai sentimen yang ada dan waspadai sentimen yang dapat merubah arah rupiah," jelas Reza.Reza mengaku, ‎masih positifnya gerak USD di perdagangan hari kemrin, seiring dengan sentimen pengajuan proposal reformasi pajak dari Presiden Trump. Dengan begitu, rupiah kembali mengalami pelemahan.Tidak hanya itu, terbatasnya pergerakan nilai euro (EUR) seiring dengan aksi tunggu pelaku pasar terhadap penyampaian pandangan ekonomi dan moneter Zona Eropa oleh ECB turut memberikan sentimen pada pelemahan Rupiah."Adanya penguatan mata uang peso Meksiko dan mata uang dolar Kanada, seiring respons positif terhadap pernyataan Trump yang akan menegosiasikan ulang perjanjian dengan Kanada dan Meksiko tidak cukup membantu rupiah untuk kembali menguat," terang Reza.Bahkan, sambung dia, sentimen positif dari dalam negeri, seperti pernyataan BI yang menyatakan pergerakan Rupiah sepanjang kuartal I-2017 relatif tetap stabil tidak membuat rupiah terangkat kembali ke zona hijau.Lalu kesimpulan dari rapat KSSK terkait ‎kondusif dan stabilnya sistem keuangan Indonesia dan keyakinan Menko Perekonomian Darmin Nasution terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2017 sebesar 5,1 persen juga tidak cukup untuk membuat rupiah melaju.(AHL)