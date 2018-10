Rupiah Bertekuk Lutut di Rp15.230/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi atau di awal pekan terlihat terpental ke zona pelemahan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.197 per USD. Sejauh ini, nilai tukar rupiah masih belum berhasil kembali ke level Rp14.000 per USD.



Mengutip Bloomberg, Senin, 15 Oktober 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp15.230 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.230 hingga Rp15.235 per USD dengan year to date return di 12,39 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.017 per USD.

Di sisi lain, indeks USD diperkirakan naik ke level 95,0-95,5, dan dinilai akan perkasa terhadap sejumlah mata uang utama lainya terutama euro. Penguatan USD terhadap euro didorong oleh risalah rapat bank sentral Eropa (ECB) pada Kamis lalu yang memberikan sinyal bahwa terjadi pelemahan terhadap outlook pertumbuhan ekonomi Eropa.







Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memproyeksikan gerak rupiah menguat hari ini jelang rilis data neraca perdagangan di September. Defisit neraca perdagangan diperkirakan menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi USD500 juta atau kemungkinan dapat mencatatkan surplus.



"Ekspor September diperkirakan tumbuh 7,3 persen (yoy) dan impor tumbuh 24,3 persen (yoy). Data neraca perdagangan September tersebut diperkirakan memberi sentimen positif bagi rupiah hari ini. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp15.150 hingga Rp15.200 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Sementara itu, imbal hasil surat utang Pemerintah AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Jumat malam masing-masing naik tipis satu bps ke level 3,15 persen dan 3,32 persen. Naiknya imbal hasil surat utang Pemerintah AS didorong keyakinan investor bahwa pasar saham AS masih dapat lanjutkan penguatan tahun ini.









