Rupiah Melemah Tipis ke Rp15.225/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.223 per USD. Katalis positif seperti disetujuinya postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 belum mampu menstimulus rupiah ke area positif.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 31 Oktober 2018, perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp15.225 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.225 hingga Rp15.226 per USD dengan year to date return di 12,33 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.006 per USD.

Di sisi lain, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,45 persen menjadi 97,0104 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1342 dari USD1,1390 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2701 dari USD1,2805 pada sesi sebelumnya.







Sedangkan dolar Australia naik menjadi USD0,7102 dibandingkan dengan USD0,7060. USD membeli 112,96 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 112,36 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 1,0052 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0012 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3130 dolar Kanada dari 1,3126 dolar Kanada.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 431,72 poin atau 1,77 persen menjadi 24.874,64. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 41,38 poin atau 1,57 persen menjadi 2.682,63. Indeks Nasdaq Composite meningkat 111,36 poin atau 1,58 persen menjadi 7.161,65.



Saham Intel dan Boeing masing-masing naik sebanyak 5,20 persen dan 4,27 persen, memimpin para pemenang di Dow Jones. Sedangkan saham Caterpillar dan Nike naik lebih dari tiga persen pada penutupan, juga di antara para pemain terbaik.



Semua 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan layanan komunikasi dan energi masing-masing naik sebanyak 2,49 persen dan 2,30 persen, memimpin kenaikan. Saham produsen cip AS Nvidia melonjak 9,36 persen, berkontribusi pada kenaikan Nasdaq.









(ABD)